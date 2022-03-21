Разыгрывающий «Голден Стэйта» Стефен Карри прокомментировал столкновение с защитником «Бостона» Маркусом Смартом, в результате которого трехкратный чемпион НБА получил травму левой стопы.

«Сначала было очень больно. Но с каждым днем становится все лучше. Я пытаюсь оценить процесс восстановления в реальном времени и стараюсь сохранять терпение. Смарт сыграл так, как сыграл, но, думаю, в этом не было злого умысла.

Мы не хотим торопиться на начальных этапах заживления. Именно так можно добиться наибольшего прогресса, и когда ты снова вернешься на площадку, ты не будешь иметь дела с сумасшедшей болью. Ты даешь себе больше шансов. Это один из тех случаев, когда не надо спешить с возвращением, иначе оно может затянуться и стать настоящей неприятностью", — цитирует Карри ESPN.

В сезоне-2021/22 Карри сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,5 очка, 5,2 подбора и 6,3 передачи.