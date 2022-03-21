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Сегодня, 12:44

Легенда «Бостона» считает, что Тэйтум может стать величайшим игроком клуба

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Бывший баскетболист «Бостона» Пол Пирс заявил, что легкий форвард кельтов Джейсон Тэйтум способен стать величайшим игроком в истории клуба. 10-кратный участник Матча всех звезд верит, что однажды Тэйтум приведет свою команду к чемпионству.

«Этот парень особенный. Он показывает хорошие цифры, но, что самое главное, он демонстрирует отличную игру. Я действительно верю, что он приведет «Бостон» к чемпионству и станет одним из величайших, если не величайшим игроком «Селтикс», который когда-либо играл в эту игру. У него именно такой потенциал. У него есть все для достижения этой цели», — приводит слова Пирса Fadeaway World.

В сезоне-2021/22 Тэйтум имеет в среднем 26,9 очка, 8,2 подбора и 4,3 ассиста. В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» идет на четвертом месте. В 72 матчах регулярного сезона команда одержала 44 победы при 28 поражениях.

БК Бостон Селтикс
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