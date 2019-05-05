Легкий форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант набрал 46 очков в третьем матче второго раунда плей-офф НБА против "Хьюстона" (121:126).

30-летний американец записал на свой счет 3976 очков в плей-офф НБА за всю карьеру, что позволило обогнать Дуэйна Уэйда и выйти на 10-е место по результативности в плей-офф в истории лиги, сообщает пресс-служба лиги.

На девятой строчке располагается французский разыгрывающий Тони Паркер, на счету которого 4045 баллов. Лидирует по этому показателю форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс​ – 6911 очков.