Два игрока «Портленда» попали в коронавирусный протокол НБА
Баскетболисты «Портленда» Деннис Смит и Трентон Уофторд занесены в коронавирусный протокол НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.
The Portland Trail Blazers have two players entering COVID-19 health and safety protocols — Dennis Smith Jr. and Trendon Watford — and remainder of the team will now be re-tested, sources tell @TheAthletic @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 24, 2021
Также источник указывает, что вся команда теперь будет протестирована повторно. Ближайший матч в регулярном чемпионате НБА команда должна провести против «Далласа».
Матч «Портленд» — «Даллас» запланирован на 28 декабря. Начало в 06.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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