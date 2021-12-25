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Два игрока «Портленда» попали в коронавирусный протокол НБА

03:56
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Баскетболисты «Портленда» Деннис Смит и Трентон Уофторд занесены в коронавирусный протокол НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

Также источник указывает, что вся команда теперь будет протестирована повторно. Ближайший матч в регулярном чемпионате НБА команда должна провести против «Далласа».

Матч «Портленд» — «Даллас» запланирован на 28 декабря. Начало в 06.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное