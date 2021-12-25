«Атланта» впервые с 1989 года проведет матч в день Рождества
Баскетбольный клуб «Атланта» впервые с 1989 года сыграет в день Рождества. Команда встретится с «Никс» в матче регулярного чемионата НБА, игра начнет в 20.00 (мск).
32 года назад «Аталанта» обыграла «Кавальерс» со счетом 115:104.
В Восточной конференции команда, проведя 15 матчей, занимает 10-е место. «Никс» идет двумя строчками ниже.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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