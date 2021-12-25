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«Атланта» впервые с 1989 года проведет матч в день Рождества

17:49
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Баскетбольный клуб «Атланта» впервые с 1989 года сыграет в день Рождества. Команда встретится с «Никс» в матче регулярного чемионата НБА, игра начнет в 20.00 (мск).

32 года назад «Аталанта» обыграла «Кавальерс» со счетом 115:104.

В Восточной конференции команда, проведя 15 матчей, занимает 10-е место. «Никс» идет двумя строчками ниже.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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