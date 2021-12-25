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Кевин Дюрант помещен в коронавирусный протокол и пропустит матч с «Лейкерс»

01:26
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант помещен в коронавирусный протокол НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа. Таким образом, он не сыграет с «Лейкерс».

Матч «Лейкерс» — «Бруклин» состоится 26 января. Начало в 04.00 по московскому времени.

33-летний игрок в текущем сезоне провел 27 матчей в регулярном чемпионате НБА. Средние показатели за матч — 29,7 очка, 7,9 подбора, 5,9 передачи.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное