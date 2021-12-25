Кевин Дюрант помещен в коронавирусный протокол и пропустит матч с «Лейкерс»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант помещен в коронавирусный протокол НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа. Таким образом, он не сыграет с «Лейкерс».
Матч «Лейкерс» — «Бруклин» состоится 26 января. Начало в 04.00 по московскому времени.
33-летний игрок в текущем сезоне провел 27 матчей в регулярном чемпионате НБА. Средние показатели за матч — 29,7 очка, 7,9 подбора, 5,9 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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