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«Клипперс» вырвали победу в матче с «Орландо»

01:47
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«Клипперс» победили «Орландо» (106:104) в матче регулярного чемпионата НБА. Победную атаку хозяева провели за две секунды до конца.

В составе победителей самым результативным стал Реджи Джексон — 25 очков. 23 очка в активе Люка Кеннарда. У гостей 23 очка набрал Коул Энтони, 22 — Терренс Росс.

«Клипперс» занимают пятое место на Западе. У «Мэджик» 14-я позиция на Востоке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Орландо» — 106:104 (23:30, 26:14, 29:31, 28:29)

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Евгений Петров все материалы автора
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