«Клипперс» вырвали победу в матче с «Орландо»
«Клипперс» победили «Орландо» (106:104) в матче регулярного чемпионата НБА. Победную атаку хозяева провели за две секунды до конца.
В составе победителей самым результативным стал Реджи Джексон — 25 очков. 23 очка в активе Люка Кеннарда. У гостей 23 очка набрал Коул Энтони, 22 — Терренс Росс.
«Клипперс» занимают пятое место на Западе. У «Мэджик» 14-я позиция на Востоке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Клипперс» — «Орландо» — 106:104 (23:30, 26:14, 29:31, 28:29)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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