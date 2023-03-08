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Сегодня, 05:25

«Вашингтон» переиграл «Детройт». Бил набрал 32 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:117. «Пистонс» потерпели девятое поражение подряд.

В другой встрече «Орландо» на своем паркете проиграл «Милуоки» — 123:134.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Милуоки» — 123:134 (26:36, 34:34, 32:32, 31:32)

О: Энтони (23), Ф. Вагнер (21), Банкеро (20), М. Вагнер (18).

М: Б. Лопес (26), Картер (24), Миддлтон (24 + 11 передач), Портис (16).

«Детройт» — «Вашингтон» 117:119 (26:29, 32:24, 30:36, 29:30)

Д: Айви (26 + 12 передач), Уайзмен (21), Бэгли (15), Оморуйи (15).

В: Бил (32), Порзингис (24), Кузма (23), Кисперт (16).

БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Милуоки Бакс
БК Орландо Мэджик
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