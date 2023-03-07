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Сегодня, 16:44

НБА аннулировала подбор Адетокунбо, после которого он оформил трипл-дабл

Руслан Минаев
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НБА отменила 10-й подбор форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо, после которого он оформил трипл-дабл в мате против «Вашингтона» (117:111).

Отмечается, что лига аннулировала подбор на основании того, что игрок не сделал попытку попасть в кольцо.

За несколько секунд до конца встречи грек, пройдя к кольцу соперника без опеки, бросил мяч в дужку кольца, совершив затем подбор. Таким образом, Адетокунбо оформил трипл-дабл в матче — 23 очка, 10 подборов и 13 передач.

БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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