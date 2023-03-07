НБА аннулировала подбор Адетокунбо, после которого он оформил трипл-дабл

НБА отменила 10-й подбор форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо, после которого он оформил трипл-дабл в мате против «Вашингтона» (117:111).

Отмечается, что лига аннулировала подбор на основании того, что игрок не сделал попытку попасть в кольцо.

За несколько секунд до конца встречи грек, пройдя к кольцу соперника без опеки, бросил мяч в дужку кольца, совершив затем подбор. Таким образом, Адетокунбо оформил трипл-дабл в матче — 23 очка, 10 подборов и 13 передач.