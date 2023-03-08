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Сегодня, 05:59

«Миннесота» дома проиграла «Филадельфии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на выезде переиграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:94. «Сиксерс» одержали третью победу подряд.

В другой встрече «Нью-Йорк» на своем паркете потерпел поражение от «Шарлотт» — 105:112.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 105:112 (21:21, 45:29, 23:37, 16:25)

Н: Барретт (27), Рэндл (16), Куикли (14), Робинсон (14).

Ш: Убре (27), Розир (25), Хэйворд (23), Вашингтон (13).

«Миннесота» — «Филадельфия» — 94:117 (27:24, 18:34, 23:29, 26:30)

М: Эдвардс (32), Принс (13), Рид (11).

Ф: Эмбиид (39), Макси (27), Мелтон (11).

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Шарлотт Хорнетс
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