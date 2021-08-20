Леброн иронично отреагировал на голосование по выбору лучшего игрока НБА

Ни один из проголосовавших скаутов и менеджеров НБА не назвал в голсоовании, проводимым ESPN, форварда «Лейкерс» Леброн Джеймс лучшим игроком в лиге.

36-летний американец иронично отреагировал на эту новость, опубликовав в историях Instagram хэштег «Выдохшийся король».

«Спасибо! И чувство, будто мне больше ничего и не надо для полной мотивации. «Супервыдохшийся король», — написал Леброн в Twitter.

Напомним, ранее баскетболист уже признавался, что использует фразу «Выдохшийся король» в качестве самомотивации.