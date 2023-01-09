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Сегодня, 01:44

Харден оформил трипл-дабл в победном матче «Филадельфии» с «Детройтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:123. «Пистонс» потерпели второе поражение подряд.

В составе победителей трипл-дабл оформил атакующий защитник Джеймс Харден — 20 очков, 11 подборов и 11 передач.

«Филадельфия» занимает 5-е место в Восточной конференции — 24-15. «Детройт» идет последним — 11-32.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 111:123 (27:35, 27:36, 28:29, 29:23)

Д: Хэйс (26), Стюарт (20 + 13 подборов), Богданович (20).

Ф: Макси (23), Харден (20 + 11 подборов + 11 передач), Харрелл (20).

БК Детройт Пистонс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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