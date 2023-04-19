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Сегодня, 08:05

Де'Арон Фокс признан лучшим игроком сезона НБА в клатче

Сергей Разин
корреспондент
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Де&amp;#039;Арон Фокс.
Фото USA Today Sports

Разыгрывающий «Сакраменто» Де'Арон Фокс признан лучшим игроком сезона НБА в клатче, сообщается на официальном сайте лиги.

25-летний американец получил 91 из 100 возможных первых мест в голосовании журналистов и 460 из 500 возможных общих баллов. На втором месте Джимми Батлер из «Майами» (один голос за первое место, 104 балла), на третьем — защитник «Чикаго» Демар Дерозан (80 баллов).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил два первых места в голосовании и занял девятую строчку.

Награда в честь Джерри Уэста вручается в НБА впервые.

БК Сакраменто Кингз
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