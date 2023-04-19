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«Финикс» сравнял счет в серии с «Клипперс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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19 апреля. «Финикс» — «Клипперс» — 121:109.
Фото USA Today Sports

«Финикс» выиграл у «Клипперс» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 123:109. Счет в серии стал равный — 1-1.

Атакующий защитник «Санс» Девин Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков.

Третья игра в серии состоится на паркете «Клипперс» 21 апреля. Начало встречи — 5.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 123:109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:22)

Ф: Букер (38), Дюрант (25), Крэйг (17), Пол (16), Эйтон (14 + 13 подборов).

К: Леонард (31), Уэстбрук (28), Гордон (12), Пауэлл (12).

Счет в серии: 1-1

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Финикс Санс
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