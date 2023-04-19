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Звездный форвард «Юты» Маркканен поступил на военную службу в Финляндии

Руслан Минаев
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Лаури Маркканен.
Фото Reuters
Лаури Маркканен.
Фото Reuters
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Форвард «Юты» Лаури Маркканен поступил на военную службу в Финляндии. 25-летний баскетболист на этой неделе с бритой головой прибыл в Спортивную школу Сил обороны Финляндии в Хельсинки.

«Это новое испытание, которое я собираюсь пройти. Как и на баскетбольной площадке, буду стараться изо всех сил каждый день, и я знаю, что все будет хорошо.

Я взволнован. Никогда этого не делал и уверен, что многому научусь», — цитирует игрока Fox.

Отмечается, что баскетболист несколько раз откладывал службу в армии во время выступления в NCAA за Университет Аризоны.

Военная служба в Финляндии обязательна для всех мужчин до 30 лет.

В этом сезоне Маркканен в среднем набирал 25,6 очка, 8,6 подбора и 1,9 передачи.

БК Юта Джаз
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