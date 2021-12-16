«Лейкерс» в овертайме обыграли «Даллас»
«Лейкерс» выиграли у «Далласа» (107:104 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс — 24 очка. 23 очка у Рассела Уэстбрука. У «Далласа» 25 очков набрал Джален Брансон.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Лейкерс» — 104:107 ОТ (23:33, 27:14, 23:26, 20:20, 11:14)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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