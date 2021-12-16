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«Лейкерс» в овертайме обыграли «Даллас»

06:27
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«Лейкерс» выиграли у «Далласа» (107:104 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс — 24 очка. 23 очка у Рассела Уэстбрука. У «Далласа» 25 очков набрал Джален Брансон.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Лейкерс» — 104:107 ОТ (23:33, 27:14, 23:26, 20:20, 11:14)

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Евгений Петров все материалы автора
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