«Нью-Орлеан» в гостях победил «Оклахому», Ингрэм набрал 34 очка
«Нью-Орлеан» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Оклахому» со счетом 113:110. Самым результативным стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка.
«Нью-Орлеан» занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Оклахома» — 15-я.
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 110:113 (28:24, 23:21, 27:30, 32:38)
16 декабря. Оклахома-Сити. «Paycom Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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