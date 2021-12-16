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«Нью-Орлеан» в гостях победил «Оклахому», Ингрэм набрал 34 очка

06:39
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«Нью-Орлеан» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Оклахому» со счетом 113:110. Самым результативным стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка.

«Нью-Орлеан» занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Оклахома» — 15-я.

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 110:113 (28:24, 23:21, 27:30, 32:38)

16 декабря. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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