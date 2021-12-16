«Майами» победил «Филадельфию», «Милуоки» обыграл «Индиану»
«Майами» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Филадельфию» со счетом 101:96.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 27 очков.
«Майами» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» — седьмая.
В другой встрече «Милуоки» на своем паркете обыграл «Индиану» со счетом 114:99.
Больше всех набрал защитник «Бакс» Джру Холидей — 26 очков.
«Милуоки» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Индиана» — на 13-й строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Филадельфия» — «Майами» — 96:101 (18:29, 31:29, 21:23, 26:20)
16 декабря. Филадельфия. «Wells Fargo Center».
«Милуоки» — «Индиана» — 114:99 (33:33, 25:20, 29:34, 27:12)
16 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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