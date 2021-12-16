Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Майами» победил «Филадельфию», «Милуоки» обыграл «Индиану»

06:16
Теги:

«Майами» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Филадельфию» со счетом 101:96.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 27 очков.

«Майами» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» — седьмая.

В другой встрече «Милуоки» на своем паркете обыграл «Индиану» со счетом 114:99.

Больше всех набрал защитник «Бакс» Джру Холидей — 26 очков.

«Милуоки» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Индиана» — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Майами» — 96:101 (18:29, 31:29, 21:23, 26:20)

16 декабря. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Милуоки» — «Индиана» — 114:99 (33:33, 25:20, 29:34, 27:12)

16 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Врач рассказала о способе похудеть на 3 кг до Нового года
0