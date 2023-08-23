«Даллас» хочет отчислить Макги ради подписания Морриса

«Даллас» рассматривает вариант с отчислением центрового Джавейла Макги. По информации The Athletic, «Маверикс» хотят избавиться от 35-летнего американца, чтобы подписать новый контракт с форвардом Маркиффом Моррисом.

Действующий контракт Макги рассчитан еще на 2 года, за которые он заработает 11,7 миллиона долларов. Также в соглашении есть опция игрока на сезона-2024/25.

В прошлом сезоне Макги сыграл в 42 матчах НБА, набирая в среднем по 4,4 очка и 2,5 подбора. Моррис присоединился к команде в феврале в результате обмена с «Бруклином». В 8 матчах за «Даллас» он набирал в среднем по 4,5 очка и 1,5 подбора.