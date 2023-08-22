Стефен Карри рассказал, когда завершит карьеру

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал, сколько еще планирует выступать на профессиональном уровне.

«[Планирую играть еще] около 20 лет. Никогда не представлял себя 40-летним мужиком, пытающимся держаться до последнего. Посмотрим, как будет вести себя мое тело. У меня еще три года по контракту. Это минимум, а там посмотрим», — сказал 35-летний Карри в интервью экс-игроку «Вашингтона» Гилберту Аренасу.

Ранее в интервью бывшему игроку НБА Карри заявил, что считает себя лучшим разыгрывающим в истории баскетбола.