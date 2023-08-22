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Сегодня, 17:11

Стефен Карри рассказал, когда завершит карьеру

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал, сколько еще планирует выступать на профессиональном уровне.

«[Планирую играть еще] около 20 лет. Никогда не представлял себя 40-летним мужиком, пытающимся держаться до последнего. Посмотрим, как будет вести себя мое тело. У меня еще три года по контракту. Это минимум, а там посмотрим», — сказал 35-летний Карри в интервью экс-игроку «Вашингтона» Гилберту Аренасу.

Ранее в интервью бывшему игроку НБА Карри заявил, что считает себя лучшим разыгрывающим в истории баскетбола.

баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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