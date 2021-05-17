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Дабл-дабл Нворы не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Чикаго»

06:50
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«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Милуоки» со счетом 118:112.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Джордан Нвора, который набрал 34 очка и сделал 14 подборов.

После этого матча «Чикаго» с 31 победой занимает 11-е место в Восточной конференции, «Милуоки» с 46 победами — на третьей строчке Востока.

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