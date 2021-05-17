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«Голден Стэйт» одержал победу в матче с «Мемфисом»

01:36
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«Голден Стэйт» победил «Мемфис» (113:101) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который набрал 46 очков. У гостей с 29-ю очками лучшим снайпером стал Йонас Валанчюнас — 29 очков.

«Голден Стэйт» занимает восьмое место на Востоке. «Мемфис» на девятой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 113:101 (30:29, 25:20, 31:20, 27:32)

16 мая.

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