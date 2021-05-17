«Голден Стэйт» одержал победу в матче с «Мемфисом»
«Голден Стэйт» победил «Мемфис» (113:101) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который набрал 46 очков. У гостей с 29-ю очками лучшим снайпером стал Йонас Валанчюнас — 29 очков.
«Голден Стэйт» занимает восьмое место на Востоке. «Мемфис» на девятой позиции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 113:101 (30:29, 25:20, 31:20, 27:32)
16 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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