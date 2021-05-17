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Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА

07:52
Стефен Карри. Фото NBA.
Стефен Карри. Фото NBA.

Завершился регулярный чемпионат НБА и стали известны все пары плей-офф за исключением тех, которые определятся по итогам турнира плей-ин (18-21 мая).

Плей-офф стартует 22 мая.

Западная конференция

«Юта» (1-й посев) — «Мемфис» / «Сан-Антонио» / «Лейкерс» / «Голден Стэйт» (8-й посев)

«Клипперс» (4) — «Даллас» (5)

«Денвер» (3) — «Портленд» (6)

«Финикс» (2) — «Лейкерс» / «Голден Стэйт» (7)

Восточная конференция

«Филадельфия» (1) — «Индиана» / «Шарлотт» / «Бостон» / «Вашингтон» (8)

«Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5)

«Милуоки» (3) — «Майами» (6)

«Бруклин» (2) — «Бостон» / «Вашингтон» (7)

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