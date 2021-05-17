Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА
Завершился регулярный чемпионат НБА и стали известны все пары плей-офф за исключением тех, которые определятся по итогам турнира плей-ин (18-21 мая).
Плей-офф стартует 22 мая.
Западная конференция
«Юта» (1-й посев) — «Мемфис» / «Сан-Антонио» / «Лейкерс» / «Голден Стэйт» (8-й посев)
«Клипперс» (4) — «Даллас» (5)
«Денвер» (3) — «Портленд» (6)
«Финикс» (2) — «Лейкерс» / «Голден Стэйт» (7)
Восточная конференция
«Филадельфия» (1) — «Индиана» / «Шарлотт» / «Бостон» / «Вашингтон» (8)
«Нью-Йорк» (4) — «Атланта» (5)
«Милуоки» (3) — «Майами» (6)
«Бруклин» (2) — «Бостон» / «Вашингтон» (7)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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