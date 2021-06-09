«Юта» выиграла первый матч серии против «Клипперс»
«Юта» обыграла «Клипперс» в первом матче второго раунда плей-офф НБА — 112:109.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, который набрал 45 очков.
«Юта» вышла вперед в серии против «Клипперс» — 1-0. Второй матч состоится 11 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Первый матч
«Юта» — «Клипперс» — 112:109 (18:25, 29:35, 32:19, 33:30)
Ю: Митчелл (45), Богданович, Кларксон (оба — 18), Гобер (10 + 12 подборов)
Л: Леонард (23), Джордж (20 + 11 подборов), Кеннард (18)
Счет в серии: 1-0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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