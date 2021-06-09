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«Юта» выиграла первый матч серии против «Клипперс»

07:58
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«Юта» обыграла «Клипперс» в первом матче второго раунда плей-офф НБА — 112:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, который набрал 45 очков.

«Юта» вышла вперед в серии против «Клипперс» — 1-0. Второй матч состоится 11 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Юта» — «Клипперс» — 112:109 (18:25, 29:35, 32:19, 33:30)

Ю: Митчелл (45), Богданович, Кларксон (оба — 18), Гобер (10 + 12 подборов)

Л: Леонард (23), Джордж (20 + 11 подборов), Кеннард (18)

Счет в серии: 1-0

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