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11 октября, 09:39

Бывший игрок НБА Бен Гордон арестован в аэропорту за то, что ударил 10-летнего сына

Виктория Кравченко
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Экс-игрок НБА Бен Гордон был арестован в аэропорту за то, что ударил своего 10-летнего сына. Полиция задержала его перед вылетом до выяснения обстоятельств, сообщает nypost.

По данным источника, из-за инцидента мальчика в сопровождении его тети доставили в больницу для обследования.

Также сообщалось, что двое офицеров администрации порта получили легкие травмы во время ареста.

Ранее баскетболист играл за «Детройт», «Шарлотт», «Орландо, «Голден Стэйт» и «Техас Лэджендс».

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