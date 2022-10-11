Бывший игрок НБА Бен Гордон арестован в аэропорту за то, что ударил 10-летнего сына

Экс-игрок НБА Бен Гордон был арестован в аэропорту за то, что ударил своего 10-летнего сына. Полиция задержала его перед вылетом до выяснения обстоятельств, сообщает nypost.

По данным источника, из-за инцидента мальчика в сопровождении его тети доставили в больницу для обследования.

Также сообщалось, что двое офицеров администрации порта получили легкие травмы во время ареста.

Ранее баскетболист играл за «Детройт», «Шарлотт», «Орландо, «Голден Стэйт» и «Техас Лэджендс».