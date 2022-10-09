Грин — о драке с Пулом: «Я потерпел неудачу как лидер и как человек»

Нападающий «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин извинился перед товарищем по команде Джорданом Пулом за то, что ударил его на тренировке.

«Я был неправ в своих действиях, и за это я извинился перед своей командой, перед Джорданом. Я потерпел неудачу как лидер и как человек. Видео выглядит даже хуже, чем я думал. Это жалко», — цитирует Eurohoops 32-летнего форварда.

7 октября в социальных сетях появилось видео драки Грина и Пула на тренировке «Голден Стэйт». На камеру попал момент, как Грин ударил Пула и отправил его в нокаут.

В «Уорриорз» рассматривают возможность дисциплинарного взыскания в отношении Грина.