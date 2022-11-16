Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

16 ноября, 16:08

Бывший игрок НБА арестован за попытку ограбления заправки

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок НБА Донте Грин был арестован за попытку ограбления автозаправки, сообщает TMZ.

По данным следствия, 34-летний экс-баскетболист вошел в здание заправки в округе Элкхарт, штат Индиана, и сказал кассиру «отдать ему все деньги». Звонок в полицию поступил из соседнего ресторана-закусочной.

У Грина не было при себе оружия, и он ничего не украл из магазина.

Игроку предъявлено обвинение в покушении на ограбление. Ему грозит тюремное заключение на срок от одного до шести лет.

Грин провел четыре сезона в НБА (2008-2012), играя за «Сакраменто».

2
Читайте также
Авербух — о Валиевой и Дмитриенко: «Уверен, ребята бы смотрелись»
Российский оператор поразил Байдена и Макрона физической формой на саммите G20
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сакраменто» разгромил «Бруклин», забросив 153 очка

Игроки и тренерский штаб «Бруклина» недовольны Беном Симмонсом
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости