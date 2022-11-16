Бывший игрок НБА арестован за попытку ограбления заправки

Бывший игрок НБА Донте Грин был арестован за попытку ограбления автозаправки, сообщает TMZ.

По данным следствия, 34-летний экс-баскетболист вошел в здание заправки в округе Элкхарт, штат Индиана, и сказал кассиру «отдать ему все деньги». Звонок в полицию поступил из соседнего ресторана-закусочной.

У Грина не было при себе оружия, и он ничего не украл из магазина.

Игроку предъявлено обвинение в покушении на ограбление. Ему грозит тюремное заключение на срок от одного до шести лет.

Грин провел четыре сезона в НБА (2008-2012), играя за «Сакраменто».