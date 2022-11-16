Бывший игрок НБА арестован за попытку ограбления заправки
Бывший игрок НБА Донте Грин был арестован за попытку ограбления автозаправки, сообщает TMZ.
По данным следствия, 34-летний экс-баскетболист вошел в здание заправки в округе Элкхарт, штат Индиана, и сказал кассиру «отдать ему все деньги». Звонок в полицию поступил из соседнего ресторана-закусочной.
У Грина не было при себе оружия, и он ничего не украл из магазина.
Игроку предъявлено обвинение в покушении на ограбление. Ему грозит тюремное заключение на срок от одного до шести лет.
Грин провел четыре сезона в НБА (2008-2012), играя за «Сакраменто».
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