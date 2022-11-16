«Сакраменто» разгромил «Бруклин», забросив 153 очка

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«Сакраменто» дома разгромил «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 153:121.

В составе «Кингз» самыми результативными игроками стали Теренс Дэвис (31) и Кевин Хертер (19).

У «Нетс» больше всех набрал Кевин Дюрэнт (27).

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«Портленд» — «Сан-Антонио» — 117:110 (30:29, 32:27, 31:33, 24:21)

16 ноября. Портленд. «Moda Center».

«Сакраменто» — «Бруклин» — 153:121 (36:30, 37:24, 42:28, 38:39)

16 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».