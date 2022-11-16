Игроки и тренерский штаб «Бруклина» недовольны Беном Симмонсом

Тренерский штаб и игроки «Бруклина» недовольны выступлением разыгрывающего защитника Бена Симмонса в нынешнем сезоне, пишет инсайдер The Athletic Шэмс чарания.

Представители клуба недовольны не только уровнем игры дорогостоящего баскетболиста, но и его самоотдачей и отношениям к партнерам по команде.

26-летний Симмонс полностью пропустил сезон-2021/22 из-за психологических проблем и травмы спины.

В нынешнем чемпионате он провел 10 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 5,5 передачи, 6,1 подбора и 1,1 перехвата.