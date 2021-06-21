Бывшая баскетболистка сборной России Хэммон считается одним из основных претендентов на пост главного тренера «Портленда»
Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе женской сборной России Бекки Хэммон может стать главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд». Она проведет повторное собеседование с руководством клуба, сообщает The Athletic.
Хэммон является помощником главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича. В конце прошлого года в домашнем матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121) Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой НБА. Она выполняла обязанности главного тренера «Сан-Антонио» после того, как Попович был удален со скамейки запасных за неподобающее поведение.
Также на повторное собеседование приглашен помощник главного тренера «Клипперс» Чонси Биллапс.
«Портленд» в первом раунде плей-офф уступил в серии «Денверу» со счетом 2-4, после чего расстался с главным тренером Терри Стоттсом.
Методология
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