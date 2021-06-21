Реджи Джексон рассказал о реабилитации лидера «Лос-Анджелеса» Кавая Леонарда
Разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Реджи Джексон рассказал о реабилитации лидера команды Кавая Леонарда.
«Кавай делает все, чтобы как можно скорее вернуться в строй», – цитирует Джексона Fadeaway world.
Леонард выбыл из плей-офф-2021 из-за травмы колена, поэтому не поехал с командой в Финикс, где «Санз» вчера, 20 июня, обыграли клуб из Лос-Анджелеса в первом матче финальной серии (120-114, 1-0) Западной конференции.
В этом сезоне 29-летний калифорниец набрал в среднем 30,4 очка, 7,7 подбора, 4,4 передачи и 2,1 перехвата в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fadeawayworld.net/nba-media/reggie-jackson-gives-update-on-kawhi-leonard-hes-doing-everything-he-can-to-get-back-as-fast-as-possible
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