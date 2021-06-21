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Реджи Джексон рассказал о реабилитации лидера «Лос-Анджелеса» Кавая Леонарда

17:40
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Разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Реджи Джексон рассказал о реабилитации лидера команды Кавая Леонарда.

«Кавай делает все, чтобы как можно скорее вернуться в строй», – цитирует Джексона Fadeaway world.

Леонард выбыл из плей-офф-2021 из-за травмы колена, поэтому не поехал с командой в Финикс, где «Санз» вчера, 20 июня, обыграли клуб из Лос-Анджелеса в первом матче финальной серии (120-114, 1-0) Западной конференции.

В этом сезоне 29-летний калифорниец набрал в среднем 30,4 очка, 7,7 подбора, 4,4 передачи и 2,1 перехвата в среднем за игру.

Дополнительная информация:

https://fadeawayworld.net/nba-media/reggie-jackson-gives-update-on-kawhi-leonard-hes-doing-everything-he-can-to-get-back-as-fast-as-possible

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