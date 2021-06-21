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Джеймс Харден планирует выступить за сборную США на Олимпиаде

21:45
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден намерен сыграть за сборную США на летней Олимпиаде в Токио, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

При этом одноклубник Хардена, разыгрывающий Кайри Ирвинг, с высокой вероятностью пропустит Игры — баскетболист планирует уделить время восстановлению после травмы голеностопа.

Ранее о готовности помочь национальной команде США этим летом уже заявили Кевин Дюрэнт, Бэм Адебайо, Брэдли Бил, Девин Букер, Дэмиан Лиллард, Джейсон Тейтум и Дрэймонд Грин. В итоговый состав сборной попадут 12 баскетболистов.

Олимпийский баскетбольный турнир в Токио стартует 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведет подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.

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Иван Шитик все материалы автора
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