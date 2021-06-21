Джеймс Харден планирует выступить за сборную США на Олимпиаде
Защитник «Бруклина» Джеймс Харден намерен сыграть за сборную США на летней Олимпиаде в Токио, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.
При этом одноклубник Хардена, разыгрывающий Кайри Ирвинг, с высокой вероятностью пропустит Игры — баскетболист планирует уделить время восстановлению после травмы голеностопа.
Ранее о готовности помочь национальной команде США этим летом уже заявили Кевин Дюрэнт, Бэм Адебайо, Брэдли Бил, Девин Букер, Дэмиан Лиллард, Джейсон Тейтум и Дрэймонд Грин. В итоговый состав сборной попадут 12 баскетболистов.
Олимпийский баскетбольный турнир в Токио стартует 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведет подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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