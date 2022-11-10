Трипл-дабл Дюранта принес «Бруклину» победу над «Нью-Йорком»

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«Бруклин» на своем паркете переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 112:85. Форвард «Нетс» Кевин Дюрант оформил трипл-дабл: 29 очков, 12 подборов и 11 передач.

В других встречах «Атланта» дома проиграла «Юте» (119:125), «Торонто» выиграл у «Хьюстона» (116:109), «Бостон» оказался сильнее «Детройта» (128:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 112:85 (38:22, 31:22, 23:27, 20:14)

Б: Дюрант (29 + 12 подборов + 11 передач), Сет Карри (23), Самнер (18), Клэкстон (12).

Н: Рэндл (24 + 11 подборов), Барретт (16), Брансон (14).

«Атланта» — «Юта» — 119:125 (22:26, 32:37, 36:22, 29:40)

А: Мюррэй (26), Янг (22), Хантер (22), Коллинз (15), Капела (15 + 19 подборов).

Ю: Маркканен (32), Кларксон (23), Бизли (18).

«Торонто» — «Хьюстон» — 116:109 (29:37, 28:17, 29:28, 30:27)

Т: Ванвлит (32), Ануноби (27), Портер (14).

Х: Грин (21), Шенгюн (17), Смит (15 + 10 подборов).

«Бостон» — «Детройт» — 128:112 (29:21, 34:28, 32:30, 33:33)

Б: Тейтум (31), Браун (30), Хаузер (24), Хорфорд (13).

Д: Айви (19 + 10 подборов), Богданович (17), Бей (17), Хэйс (17).