Дончич — после третьего поражения от «Бостона»: «Мы были близки к победе»

Защитник «Далласа» Лука Дончич прокомментировал поражение от «Бостона» (99:106) в третьем матче финальной серии плей-офф НБА.

«У нас был хороший шанс. Мы были близки (к победе), но нам не удалось. Хотел бы быть в игре (в концовке встречи)», — цитирует Дончича ESPN.

Словенец получил шестой персональный фол за 4 минуты до конца встречи и досрочно покинул паркет. Дончич набрал 27 очков, сделал 6 результативных передач и 6 подборов.