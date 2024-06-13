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Дончич — после третьего поражения от «Бостона»: «Мы были близки к победе»

Руслан Минаев
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Защитник «Далласа» Лука Дончич прокомментировал поражение от «Бостона» (99:106) в третьем матче финальной серии плей-офф НБА.

«У нас был хороший шанс. Мы были близки (к победе), но нам не удалось. Хотел бы быть в игре (в концовке встречи)», — цитирует Дончича ESPN.

Словенец получил шестой персональный фол за 4 минуты до конца встречи и досрочно покинул паркет. Дончич набрал 27 очков, сделал 6 результативных передач и 6 подборов.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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