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«Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс»: расписание матчей финальной серии плей-офф НБА

Первый матч финальной серии плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас» пройдет в ночь на 7 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Баскетболисты &amp;quot;Далласа&amp;quot;.
Фото Global Look Press

Финальная серия НБА 2024 стартует в ночь на пятницу, 7 июня, в Бостоне. В решающей стадии сыграют «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».

В России официально не показывают матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. Также следить за играми можно на сайте AANBA.ru.

Расписание финала НБА 2024

  1. 7 июня, пятница. 3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне
  2. 10 июня, понедельник. 3:00. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне
  3. 13 июня, четверг. 3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе
  4. 15 июня, суббота. 3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе
    Дополнительные матчи (если понадобятся)
  5. 18 июня, вторник. 3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне
  6. 21 июня, пятница. 3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе
  7. 24 июня, понедельник. 3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне

В 1/2 финала «Бостон» был сильнее «Индианы Пэйсерс» — 4-0. «Даллас» в полуфинальной серии оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» — 4-1.

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