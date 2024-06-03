Первый матч финальной серии плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас» пройдет в ночь на 7 июня

Финальная серия НБА 2024 стартует в ночь на пятницу, 7 июня, в Бостоне. В решающей стадии сыграют «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».

В России официально не показывают матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. Также следить за играми можно на сайте AANBA.ru.

Расписание финала НБА 2024

7 июня, пятница. 3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне 10 июня, понедельник. 3:00. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне 13 июня, четверг. 3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе 15 июня, суббота. 3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе

Дополнительные матчи (если понадобятся) 18 июня, вторник. 3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне 21 июня, пятница. 3:30. «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» — в Далласе 24 июня, понедельник . 3:30. «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — в Бостоне

В 1/2 финала «Бостон» был сильнее «Индианы Пэйсерс» — 4-0. «Даллас» в полуфинальной серии оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» — 4-1.

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