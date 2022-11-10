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10 ноября, 06:44

Лука Дончич повторил рекорд НБА 60-летней давности

Иван Торопцев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич повторил рекорд НБА 60-летней давности.

23-летний словенец стал вторым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать более 325 очков, 75 подборов и 75 передач в первых 10 матчах сезона.

Первым, кому это удалось, был Оскар Робертсон, который набрал 326 очков, а также сделал 93 подбора и 95 передач в первых 10 играх сезона-1962/63.

На счету Луки Дончича 348 очков, 82 подбора и 81 передача в первых 10 матчах сезона-2022/23.

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