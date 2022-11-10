«Индиана» — «Денвер» — 119:122, результаты матчей НБА, 10 ноября 2022 года

«Индиана» на своем паркете проиграла «Денверу» (119:122) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи при этом стал атакующий защитник «Пэйсерс» Беннедикт Матурин, набравший 30 очков.

В другой встрече «Портленд» на выезде выиграл у «Шарлотт» (106:95). «Хорнетс» потерпели шестое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Портленд» — 95:105 (30:25, 23:33, 26:28, 16:19)

Ш: Розир (18), Пламли (16 + 12 подборов), Убре (16).

П: Лиллард (26), Саймонс (19), Шарп (17).

«Индиана» — «Денвер» — 119:122 (27:35, 43:21, 25:33, 24:33)

И: Матурин (30), Халибертон (21 + 11 передач), Хилд (17), Джексон (17 + 10 подборов).

Д: Йокич (24), Дж. Мюррэй (18), Гордон (18 + 16 подборов), Портер (17).