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«Даллас» — «Бостон»: смотреть трансляцию матча финала НБА 15 июня

«Даллас» и «Бостон» сыграют в финале НБА 15 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс».
Фото AFP

«Даллас» и «Бостон» сыграют четвертый матч финальной серии плей-офф НБА в ночь с 14 на 15 июня. Игра пройдет в спортивном комплексе «ТД Арена» в Бостоне, США. Начало — в 03.30 по московскому времени.

Официально в России не показывают игры НБА. Видеотрансляцию первого матча финала «Даллас» — «Бостон» можно будет посмотреть в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru.

«Бостон» лидирует в серии с «Далласом» со счетом 3-0.

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НБА
БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
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