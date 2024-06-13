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«Бостон» в третий раз обыграл «Даллас» в финальной серии НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кайри Ирвинг против Деррика Уайта.
Фото USA Today Sports

«Бостон» выиграл у «Далласа» в третьем матче финальной серии НБА — 106:99. Счет в серии стал 3-0 в пользу «Селтикс».

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг — 35 очков.

Четвертый матч в серии состоится 15 июня.

НБА

Плей-офф

Финал

Третий матч

«Даллас» — «Бостон» — 99:106 (31:30, 20:20, 19:35, 29:21)

Д: Ирвинг (35), Дончич (27), Вашингтон (13), Лайвли (11 + 13 подборов).

Б: Тейтум (31), Браун (30), Уайт (16).

Счет в серии: 0-3.

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НБА
БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
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