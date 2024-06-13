«Бостон» в третий раз обыграл «Даллас» в финальной серии НБА
«Бостон» выиграл у «Далласа» в третьем матче финальной серии НБА — 106:99. Счет в серии стал 3-0 в пользу «Селтикс».
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг — 35 очков.
Четвертый матч в серии состоится 15 июня.
НБА
Плей-офф
Финал
Третий матч
«Даллас» — «Бостон» — 99:106 (31:30, 20:20, 19:35, 29:21)
Д: Ирвинг (35), Дончич (27), Вашингтон (13), Лайвли (11 + 13 подборов).
Б: Тейтум (31), Браун (30), Уайт (16).
Счет в серии: 0-3.
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