Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 17:39

Умер Джерри Уэст, силуэт которого изображен на логотипе НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джерри Уэст.
Фото Global Look Press

Легендарный баскетболист Джерри Уэст скончался на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба «Лос-Анджелес Клипперс».

«Джерри Уэст, олицетворение баскетбольного мастерства и друг всех, кто его знал, мирно скончался сегодня утром в возрасте 86 лет. Его жена Карен была рядом с ним», — говорится в сообщении «Клипперс».

Силуэт Уэста изображен на логотипе НБА.

Американец провел всю карьеру баскетболиста в «Лос-Анджелес Лейкерс». Он становился чемпионом НБА (1972) и признавался самым ценным игроком финала (1969). Уэст 14 раз участвовал в Матче всех звезд НБА.

После завершения карьеры Уэст работал в «Лейкерс», «Мемфисе», «Голден Стэйт» и «Клипперс».

Баскетбол
НБА
1
1
Читайте также
Украинская прыгунья Магучих оскорбила бывшую россиянку Куличенко
Отсидевшая в российской тюрьме баскетболистка Грайнер сыграет на Олимпиаде-2024
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бостон» во втором матче финала плей-офф НБА обыграл «Даллас», у Дончича трипл-дабл

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости