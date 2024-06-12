Умер Джерри Уэст, силуэт которого изображен на логотипе НБА

Легендарный баскетболист Джерри Уэст скончался на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба «Лос-Анджелес Клипперс».

«Джерри Уэст, олицетворение баскетбольного мастерства и друг всех, кто его знал, мирно скончался сегодня утром в возрасте 86 лет. Его жена Карен была рядом с ним», — говорится в сообщении «Клипперс».

Силуэт Уэста изображен на логотипе НБА.

Американец провел всю карьеру баскетболиста в «Лос-Анджелес Лейкерс». Он становился чемпионом НБА (1972) и признавался самым ценным игроком финала (1969). Уэст 14 раз участвовал в Матче всех звезд НБА.

После завершения карьеры Уэст работал в «Лейкерс», «Мемфисе», «Голден Стэйт» и «Клипперс».