«Бостон» во втором матче финала плей-офф НБА обыграл «Даллас», у Дончича трипл-дабл

«Бостон» во втором матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Даллас» со счетом 105:98.

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 32 очка, а также сделавший 11 подборов и 11 передач. У защитника «Селтикс» Джру Холидея 26 очков.

Счет в серии 2-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 13 июня и начнется в 3:30 мск.

НБА. Плей-офф. Финал

«Бостон» — «Даллас» — 105:98 (25:28, 29:23, 29:23, 22:24)

10 июня. Бостон. «TD Garden».

Счет в серии: 2-0.