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«Бостон» обыграл «Даллас» в первом матче финала плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джейлен Браун против Луки Дончича.
Фото USA Today Sports

«Бостон» выиграл у «Далласа» в первом матче финальной серии плей-офф НБА — 107:89.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, который оформил дабл-дабл: 30 очков и 10 подборов.

Вторая игра в серии состоится 10 июня.

НБА

Плей-офф

Финал

Первый матч

«Бостон» — «Даллас» — 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23)

Б: Браун (22), Порзингис (20), Тейтум (16 + 11 подборов), Уайт (15), Холидэй (12).

Д: Дончич (30 + 10 подборов), Вашингтон (14), Харди (13), Ирвинг (12).

Счет в серии: 1-0.

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БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
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