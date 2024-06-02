Финал НБА 2024: где смотреть трансляции матчей в России
Финальная серия НБА 2024 стартует в ночь на пятницу, 7 июня, в Бостоне. В решающей стадии сыграют «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».
В 1/2 финала «Бостон» был сильнее «Индианы Пэйсерс» — 4-0. Счет в полуфинальной серии «Даллас» — «Миннесота Тимбервулвз» — 4-1.
Первые две игры финальной серии пройдут в Бостоне, затем следующие две встречи состоятся в Далласе. После чего в случае необходимости продолжится чередование хозяев площадки через встречу.
В России официально не показывают матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в тематических группах соцсети «ВКонтакте».
В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. Также следить за играми можно на сайте AANBA.ru.