Финал НБА 2024: где смотреть трансляции матчей в России

Матчи финала НБА 2024 не покажут в России

Финальная серия НБА 2024 стартует в ночь на пятницу, 7 июня, в Бостоне. В решающей стадии сыграют «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».

В 1/2 финала «Бостон» был сильнее «Индианы Пэйсерс» — 4-0. Счет в полуфинальной серии «Даллас» — «Миннесота Тимбервулвз» — 4-1.

Первые две игры финальной серии пройдут в Бостоне, затем следующие две встречи состоятся в Далласе. После чего в случае необходимости продолжится чередование хозяев площадки через встречу.

В России официально не показывают матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

В прямом эфире финал НБА официально покажут на телеканале ABC/ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. Также следить за играми можно на сайте AANBA.ru.

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