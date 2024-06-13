Порзингис пропустил третий матч финальной серии НБА с «Далласом» из-за травмы

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис не сыграет в третьем матче финальной серии НБА против «Далласа» из-за травмы, сообщил в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

28-летний латвиец получил новую травму в первом матче финала: разрыв медиального ретинакулюма и вывих сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Перед этим баскетболист из-за растяжения икроножных мышц пропустил две стадии плей-офф.

После двух матчей «Селтикс» ведут в серии — 2-0.