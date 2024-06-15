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Томпсон отписался от страниц «Голден Стэйт» в соцсетях и удалил все посты, связанные с клубом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Клэй Томпсон.
Фото USA Today Sports

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон отписался от страниц своего клуба в социальных сетях. Также 34-летний американец, который является четырехкратным чемпионом НБА, скрыл все посты, связанные с «Уорриорз».

На это обратила внимание оклендская радиостанция 95.7 The Game, по версии которой это связано со скорым уходом Томпсона из клуба. Этим летом он получит статус неограниченно свободного агента.

Ранее появилась информация, что Томпсон и «Голден Стэйт» не могут прийти к соглашению по деталям нового контракта.

В сезоне-2023/24 Томпсон сыграл в 78 матчах, набирая в среднем по 17,6 очка, 3,3 подбора и 2,3 передачи.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Клэй Томпсон
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