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«Бостон» подписал контракт с Морганом

02:25
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«Бостон» подписал контракт с форвардом Джувэном Морганом. Как сообщает HoopsHype, 24-летний американец поборется за место в составе в тренировочном лагере «Селтикс».

В случае успеха в тренировочном лагере Морган получит право на двусторонний контракт на предстоящий сезон.

В прошлом сезоне Морган сыграл в 29 матчах за «Юту», набирая в среднем по 1,2 очка и 1,0 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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