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Уоррен может пропустить начало сезона из-за травмы

02:41
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Форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен пропустит больше времени, чем предполагалось изначально. 28-летний американец продолжает восстанавливаться после стрессового перелома в левой стопе.

Как сообщила пресс-служба клуба, восстановление происходит медленнее, чем ожидалось, поэтому игрок может не успеть вернуться к началу нового сезона.

Сезон-2021/22 стартует для «Индианы» 23 октября. Соперником «Пэйсерс» будет «Шарлотт».

В прошлом сезоне Уоррен сыграл всего в 4 матчах регулярного чемпионата НБА. В декабре игрок получил стрессовый перелом и перенес операцию.

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Евгений Козинов все материалы автора

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