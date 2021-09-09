Уоррен может пропустить начало сезона из-за травмы
Форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен пропустит больше времени, чем предполагалось изначально. 28-летний американец продолжает восстанавливаться после стрессового перелома в левой стопе.
Как сообщила пресс-служба клуба, восстановление происходит медленнее, чем ожидалось, поэтому игрок может не успеть вернуться к началу нового сезона.
Сезон-2021/22 стартует для «Индианы» 23 октября. Соперником «Пэйсерс» будет «Шарлотт».
В прошлом сезоне Уоррен сыграл всего в 4 матчах регулярного чемпионата НБА. В декабре игрок получил стрессовый перелом и перенес операцию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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