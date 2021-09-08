Бен Симмонс потребовал извинений от Дока Риверса
Форвард «Филадельфии» Бен Симмонс хочет, чтобы главный тренер клуба Док Риверс принес ему извинения за слова после седьмого матча полуфинала Восточной конференции, сообщает Yahoo.
«Филадельфия» уступила «Атланте» (3-4) в серии. Симмонс ни разу не бросил по кольцу с игры в четвертой четверти седьмого матча. После поражения и вылета из плей-офф Риверса спросили, может ли Симмонс быть разыгрывающим в чемпионской команде, на что тренер сказал, что не может дать ответ на этот вопрос.
Заявление Риверса стало одной из причин разлада отношений с Симмонсом. В межсезонье Бен выставил клубу обменный запрос. Игрок не собирается приезжать в тренировочный лагерь клуба перед стартом сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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