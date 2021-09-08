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Бен Симмонс потребовал извинений от Дока Риверса

18:57
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Форвард «Филадельфии» Бен Симмонс хочет, чтобы главный тренер клуба Док Риверс принес ему извинения за слова после седьмого матча полуфинала Восточной конференции, сообщает Yahoo.

«Филадельфия» уступила «Атланте» (3-4) в серии. Симмонс ни разу не бросил по кольцу с игры в четвертой четверти седьмого матча. После поражения и вылета из плей-офф Риверса спросили, может ли Симмонс быть разыгрывающим в чемпионской команде, на что тренер сказал, что не может дать ответ на этот вопрос.

Заявление Риверса стало одной из причин разлада отношений с Симмонсом. В межсезонье Бен выставил клубу обменный запрос. Игрок не собирается приезжать в тренировочный лагерь клуба перед стартом сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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