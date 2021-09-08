Бен Симмонс потребовал извинений от Дока Риверса

Форвард «Филадельфии» Бен Симмонс хочет, чтобы главный тренер клуба Док Риверс принес ему извинения за слова после седьмого матча полуфинала Восточной конференции, сообщает Yahoo.

«Филадельфия» уступила «Атланте» (3-4) в серии. Симмонс ни разу не бросил по кольцу с игры в четвертой четверти седьмого матча. После поражения и вылета из плей-офф Риверса спросили, может ли Симмонс быть разыгрывающим в чемпионской команде, на что тренер сказал, что не может дать ответ на этот вопрос.

Заявление Риверса стало одной из причин разлада отношений с Симмонсом. В межсезонье Бен выставил клубу обменный запрос. Игрок не собирается приезжать в тренировочный лагерь клуба перед стартом сезона.