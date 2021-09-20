Бен Симмонс не собирается приезжать в тренировочный лагерь «Филадельфии»
Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс, скорее всего, не начнет вместе с командой подготовку к новому сезону НБА. Ожидается, что австралиец все-таки решит не приезжать в тренировочный лагерь, стартующий 28 сентября, сообщил в Twitter инсайдер Марк Стейн.
При этом отмечается, что руководство клуба из Филадельфии по-прежнему намерено попытаться убедить Симмонса явиться в лагерь.
Напомним, летом проходила информация, что 25-летний защитник обратился к руководству «Филадельфии» с просьбой обменять его. «76-е» получат возможность штрафовать Симмонса на 227 тысяч долларов за каждый пропущенный рабочий день, если баскетболист не приедет в тренировочный лагерь.
Максимальный контракт австралийца действует до 2025 года, за следующий сезон Бен должен заработать примерно 33 миллиона долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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