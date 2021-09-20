Бен Симмонс не собирается приезжать в тренировочный лагерь «Филадельфии»

Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс, скорее всего, не начнет вместе с командой подготовку к новому сезону НБА. Ожидается, что австралиец все-таки решит не приезжать в тренировочный лагерь, стартующий 28 сентября, сообщил в Twitter инсайдер Марк Стейн.

При этом отмечается, что руководство клуба из Филадельфии по-прежнему намерено попытаться убедить Симмонса явиться в лагерь.

Напомним, летом проходила информация, что 25-летний защитник обратился к руководству «Филадельфии» с просьбой обменять его. «76-е» получат возможность штрафовать Симмонса на 227 тысяч долларов за каждый пропущенный рабочий день, если баскетболист не приедет в тренировочный лагерь.

Максимальный контракт австралийца действует до 2025 года, за следующий сезон Бен должен заработать примерно 33 миллиона долларов.