Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Бен Симмонс не собирается приезжать в тренировочный лагерь «Филадельфии»

20 сентября 2021, 23:11
Теги:

Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс, скорее всего, не начнет вместе с командой подготовку к новому сезону НБА. Ожидается, что австралиец все-таки решит не приезжать в тренировочный лагерь, стартующий 28 сентября, сообщил в Twitter инсайдер Марк Стейн.

При этом отмечается, что руководство клуба из Филадельфии по-прежнему намерено попытаться убедить Симмонса явиться в лагерь.

Напомним, летом проходила информация, что 25-летний защитник обратился к руководству «Филадельфии» с просьбой обменять его. «76-е» получат возможность штрафовать Симмонса на 227 тысяч долларов за каждый пропущенный рабочий день, если баскетболист не приедет в тренировочный лагерь.

Максимальный контракт австралийца действует до 2025 года, за следующий сезон Бен должен заработать примерно 33 миллиона долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
Денис Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»
Россиянка, засудившая наших гимнасток в Токио, лишится своей должности. Ее сняли с выборов в FIG
Радослав Ковач заявил о готовности возглавить «Спартак»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
1
Офсайд