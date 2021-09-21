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Томпсон приедет в тренировочный лагерь «Голден Стэйт»

08:39
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Защитник Клэй Томпсон примет участие в тренировочном лагере команды. Об этом сообщает Twitter клуба.

Пресс-служба отмечает, что Томпсон будет выполнять определенные упражнения под контролем тренерского штаба. Когда игрок вернется к полноценным тренировкам, неизвестно.

21 августа появилась информация, что «Голден Стэйт» рассчитывают на возвращение Томпсона в рождественском матче против «Финикса», который состоится 25 декабря.

В ноябре прошлого года Клэй получил разрыв ахилла и с тех пор не выходил на паркет.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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