Томпсон приедет в тренировочный лагерь «Голден Стэйт»
Защитник Клэй Томпсон примет участие в тренировочном лагере команды. Об этом сообщает Twitter клуба.
Пресс-служба отмечает, что Томпсон будет выполнять определенные упражнения под контролем тренерского штаба. Когда игрок вернется к полноценным тренировкам, неизвестно.
21 августа появилась информация, что «Голден Стэйт» рассчитывают на возвращение Томпсона в рождественском матче против «Финикса», который состоится 25 декабря.
В ноябре прошлого года Клэй получил разрыв ахилла и с тех пор не выходил на паркет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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